Noch selten war ein Parteitag so spannend wie der heutige in Graz. Die Volkspartei, wie sich die ÖVP neuerdings nennt, muss dort Einigkeit demonstrieren, sonst beschleunigt sie noch den Abwärtstrend. Gegen 19 Personen im Umfeld der ÖVP ermittelt derzeit die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Parallel dazu läuft der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und dann gibt es noch die ÖVP-Inseratenaffäre in Vorarlberg, die auch der Bundespartei schadet. Laut neuesten Umfragen liegt die Kanzlerpartei mittlerweile vier bis fünf Prozent hinter der SPÖ, die Platz 1 erobert hat.