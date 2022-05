FPÖ-General: „Rendi-Wagner dient ÖVP Koalition an“

Sachslehner: „SPÖ hat Bundesheer heruntergewirtschaftet“

Während SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch der ÖVP am Freitag ein „massives Korruptionsproblem“ attestierte, kritisierte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner den seinerzeitigen Umgang der SPÖ mit dem Bundesheer. „Die SPÖ hat das Bundesheer über Jahre hinweg heruntergewirtschaftet und die Dringlichkeit von Reformen nie ernst genommen. Norbert Darabos, Gerald Klug und Hans Peter Doskozil haben allesamt als Verteidigungsminister auf voller Line versagt. Dieser Weg des schleichenden Niedergangs des Bundesheeres fand erst dank der amtierenden Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ein Ende“, so Sachslehner in einer Aussenduing.