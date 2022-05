Rendi-Wagner: Waffen werden Krieg nicht beenden

SPÖ-Chefin Pamela Randi-Wagner hat Kritik an der derzeitigen europäischen Strategie gegen die russische Aggression in der Ukraine geäußert. „Waffen und Sanktionspakete werden mittelfristig nicht reichen, diesen Krieg zu beenden“, sagte Rendi-Wagner in einem Gespräch mit den Bundesländerzeitungen. Sie sei nicht gegen zusätzliche Waffen, „aber nur zu sagen: Hier habt ihr Waffen, kämpft, bis ihr umfallt, kann nicht die Einstellung Europas sein.“