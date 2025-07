Weißhaidinger zum 500. Mal weiter als 60,00 Meter!

Vier große Medaillen

Dass all diese großen Weiten ihn zu unzähligen Erfolgen bei internationalen Meisterschaften und Olympia und auch in der Diamond League geführt haben, ist hinlänglich bekannt. Jeweils Bronze gewann Weißhaidinger bei den Spielen in Tokio 2021, bei der WM in Doha 2019 sowie bei der EM 2018 in Berlin. Schließlich gewann der Oberösterreicher im Vorjahr bei der EM in Rom sogar erstmals Silber. Man kann gespannt sein, wohin Lukis Reise bis einschließlich Los Angeles 2028 noch führt. Jetzt aber galt es an diesem Abend, daheim in Taufkirchen das große Jubiläum zu feiern: 500 Mal über 60 m!