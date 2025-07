Israel wirft jetzt Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Verzweifelte Lage im Küstengebiet

Internationale Hilfsorganisationen beschreiben die Lage der rund gut zwei Millionen Palästinenser in dem Küstengebiet als verzweifelt. Da Israel nur wenig humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet lässt, hungert der Großteil der Bevölkerung. Das Verhalten Israels wird international scharf kritisiert. Am Samstag bezeichnete auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die humanitäre Situation im Gazastreifen als „unerträglich“ und forderte eine Waffenruhe.