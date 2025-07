Hartberger verteidigten das oststeirische Revier

Bundesligaklub Hartberg ließ im oststeirischen Revier-Derby bei Zweitliga-Absteiger Lafnitz vor 1000 Fans keine Sensation zu! Wobei es für Manfred Schmidts Cup-Finalisten mit einem kalten Guss begann: 205-cm-Riese Tom Hülsmann, der im Tor den Vorzug vor Ammar Helac erhielt, sein Bayern-Kumpel Max Hennig sowie die beiden anderen Zugänge, Neo-Abwehrchef Lukas Spendlhofer und Dominic Vincze, staunten nicht schlecht, als die Hausherren in Minute elf in Führung gingen: Nach Kovacevic-Foul am Ex-Hartberger Michael Lema gab’s Elfer – Bajram Syla verwertete eiskalt.