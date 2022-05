NEOS: „ÖVP und Grüne sollen einmal was hackeln“

Alles, was die Bevölkerung derzeit von der Bundesregierung bekomme, seien Personaldiskussionen, „chaotische Zustände“ und ein Vertrauensverlust. Auch die mittelständischen Betrieben würden im Stich gelassen, kritisierte Meinl-Reisinger ein „Wirrwarr“ an Förderungen und Coronahilfen, während die Energiepreise die Unternehmen an den Rand der Wirtschaftlichkeit bringen würden.