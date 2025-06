Gewinnen Sie 3 x 1 Traumreise von Lidl Reisen

Die Buchung der Reisen muss bis zum 31. Dezember 2025 erfolgen. Der Antritt der Reise muss bis zum 28. Februar 2026 erfolgen, da sonst der Anspruch verfällt. Die Buchung der Reise ist mit Lidl Reisen abzustimmen. Es muss ein zusammenhängender Termin angegeben und angetreten werden. Die Gewinnhöhe kann nicht auf mehrere Reisen aufgeteilt werden (nur ein An- und Abreisetermin pro Gewinn und Gewinnerfamilie). Der Gewinner ist Reiseanmelder und muss die Reise u.a. selbst antreten, es kann maximal ein Zimmer für 2 Erwachsene und max. 3 Kinder gebucht werden (immer vorbehaltlich Verfügbarkeit). Bei Buchung einer Reise, deren Gesamtwert die Höhe von EUR 2.500 unterschreitet, wird der jeweilige Differenzbetrag nicht erstattet. Bei Buchung einer Reise, deren Gesamtwert die Höhe des Gewinnes überschreitet, wird der gewonnen Betrag in Höhe von EUR 2.500 abgezogen und der Restbetrag in Rechnung gestellt. Der Gewinn kann nicht für Zusatzangebote von Kooperationspartnern von Lidl Reisen genutzt werden und ist nicht mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kumulierbar. Bei Stornierung der Reise verfällt der Gewinn ersatzlos.