Mega-Deal fixiert: Arsenal holt Super-Stürmer

Der 27-Jährige wechselte am Samstag um kolportierte 73 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach London. Bei den Gunners unterschrieb der Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag. Für Portugals Meister Sporting hatte Gyökeres in den vergangenen zwei Saisonen in 102 Pflichtspielen 97 Tore geschossen.