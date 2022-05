„Trauerspiel“: Kickl poltert gegen Regierung & VdB

FPÖ-Kandidiat für Hofburg: Wer tritt gegen Van der Bellen an?

Laut Kickl habe es Van der Bellen in der Hand, dieses „Trauerspiel“ zu beenden, habe sich aber „für die falsche Seite entschieden“. Zu Spekulationen, wonach Kickl selbst das Amt des Bundespräsidenten anstreben würde, sagte er nichts. Sobald es eine Entscheidung in der FPÖ gibt, werde es eine Pressekonferenz geben.