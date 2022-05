Biker (47) nach Unfall über Asphalt geschlittert

Erneut kam es am Donnerstag zu Unfällen mit Motorradfahrern in Kärnten. In Radenthein schlitterte ein Biker (47) nach einem Auffahrunfall mehrere Meter über den Asphalt, in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) wurde ein Motorradfahrer (20) von einer Pkw-Lenkerin übersehen.