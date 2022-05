Herzdramen und ein höllisches Stegreif-Musical

Show ist immer neu

Das war nur einer von vielen Höhepunkten, die David Wagner, der Pianist mit den schnellsten Fingern, in der Show „Wagner & Co“ moderierte. Das Format dreht sich ständig weiter. Bei nächsten Terminen schart Wagner andere, beste Spieler um sich. Jede Show bleibt neu und unberechenbar. Die nächsten Termine: Am 18. Mai im Kunstverein NH10 in Linz; 19. Mai im Bauhof Ottensheim.