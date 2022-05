Fußballer soll Ehefrau totgeprügelt haben

Laut slowenischen Medienberichten hat die 33-Jährige ihren Mann bereits im April 2022 wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Daraufhin wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt, das auch noch am Samstag aufrecht war. Der mutmaßliche Täter soll aber trotzdem gegen 21 Uhr das Haus betreten und seine Frau vor den Augen des Kindes angegriffen haben. Er hat so brutal zugeschlagen, dass die Frau am Folgetag im Krankenhaus in Slowenien ihren schweren Verletzungen erlegen ist.