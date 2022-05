Polizeifehler bei Anmeldung von russischer Demo

„Weiß davon überhaupt nichts“

„Ich weiß davon überhaupt nichts, weil ich derzeit in Mexiko bin“, hatte bereits am Montag der Präsident des 2015 gegründeten Vereins „Arbeitsgemeinschaft humanitäre Ukrainehilfe“, Leo Gabriel, erklärt. Der Verein würde federführend von Alfred Almeder betrieben, erzählte der linke Journalist der APA. Auch der amtierende Vereinskassier und Gewerkschafter Almeder, der 2016 als möglicher „Vertreter“ der selbst ernannten und von Russland unterstützten „Luhansker Volksrepublik“ Schlagzeilen geschrieben hatte, spielte bei der Kundgebung am Montag keine Rolle und war laut APA-Informationen auch nicht präsent.