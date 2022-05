Sowjetnostalgie und Gegendemo in Wien

Den russischen „Tag des Sieges“ begingen auch in Wien einige Hundert Menschen, die der Einladung russischer Verbände anlässlich des 77. Jahrestages des Weltkriegsendes gefolgt waren. Neben den traditionellen Kranzniederlegungen am Schwarzenbergplatz kam es am Montagabend auch zu einem Marsch mit Porträts von Kriegsveteranen vom Stephansplatz zum Schwarzenbergplatz. Die Veranstaltung wurde von einer Gegendemonstration begleitet. Teilnehmer dieser versuchten, ihre russischen Gegenüber wiederholt zu übertönen.