Alte Leerstände mit neuem Leben „wachküssen“

277 Areale mit einem Gesamtausmaß von 110 Hektar sind in Oberösterreich ohne aktuelle Verwendung. Mit der Nutzung und Revitalisierung dieser leeren Gebäude will man sie wieder zum Leben erwecken und den Verlust von noch mehr Grünflächen vermeiden. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) holte sich Inspiration bei einer Reise in die Schweiz, die „Krone“ durfte dabei sein.