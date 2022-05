Raab: „Die Vereinbarkeit ist die größte Hürde“

Wie macht man das in so einer Spitzenposition?

Mein Mann ist noch in Karenz, da geht es ganz gut. Ich bin nach zwei Monaten wieder in den Beruf eingestiegen – und so ehrlich muss man sein, das war sehr hart. Wenn ich mir denke, dass in anderen Ländern alle Frauen nach drei Monaten wieder in den Beruf einsteigen, bin ich schon sehr froh, dass wir in Österreich andere Möglichkeiten haben.