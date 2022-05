Als das Leben auf dem Land aus den Fugen geriet

Ausstellung über Gefühle

In seiner aktuellen Ausstellung “In einer zerrissenen Zeit - das Dorf vor 100 Jahren" versucht das Museum für Geschichte in Graz in enger Zusammenarbeit mit dem Historiker Harald Heppner, emeritierter Professor an der Uni Graz, und seinem Team die Gefühle der Menschen zu ergründen, deren Leben so aus der Bahn geworfen wurde. Die Veränderungen in den ländlichen Regionen waren im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts nämlich immens. Dafür war natürlich der Krieg verantwortlich, aber schon zuvor lockte die Industrialisierung immer mehr Menschen in die Städte. Und nach dem Krieg stand man vor den Trümmern eines großen Reiches und musste sich mit neuen Grenzen abfinden.