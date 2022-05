Leopold Museum verkauft Schiele-Bilder als NFT

Nach dem Belvedere springt auch das Wiener Leopold Museum auf den NFT-Zug und verkauft insgesamt 24 Werke von Egon Schiele als „digitalen Zwilling“ - darunter auch das 1907 entstandene und bislang als verschollen geltende Frühwerk „Leopold Czihaczek am Klavier“, wie Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.