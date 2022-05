Wer will noch kochen, kellnern, freundlich sein?

„Totalverweigerer“ sind das größte Problem

Während die Situation vor und hinterm Tresen überall gegenwärtig ist, weil diese letztlich auch die Gäste zu spüren bekommen, so ist sie doch „nur“ eine Nebenfront in der ganzen, auch demoskopiebedingten Malaise. Denn gar zu viele Landsleute wollen gar nicht mehr „hackeln“. Das meint zumindest Erhard Prugger von der Wirtschaftskammer OÖ: „Die ungewöhnlich hohe Langzeitarbeitslosigkeit ist eine große Herausforderung, wobei der akute Arbeitskräftemangel – fast 32.000 Stellen sind in OÖ offen – eine echte Chance ist, auch mehr Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bringen.“