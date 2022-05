Drogengeschäft geplatzt, Messerstich!

Am Dienstagabend lockte ein 18-jähriger Einheimischer einen 29-jährigen Saalfeldener in die Toilette einer Lift-Talstation in Kaprun. Dort wollte der 29-jährige vom Einheimischen Drogen kaufen - das hatten die beiden zuvor auf Social Media so vereinbart. In der Toilette stand der 18-jährige dann jedoch plötzlich mit einem Küchenmesser vor ihm und forderte ihn auf, sein Bargeld herauszugeben.