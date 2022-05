Meerwasser-Entsalzer in Koffergröße präsentiert

Einen Becher Trinkwasser binnen 30 Minuten - so viel erzeugte die Meerwasser-Entsalzungsanlage im Kofferformat in Tests am Carson Beach in Boston, berichtet das Technologieportal Golem.de. Der Stromverbrauch ist gering: Die nicht einmal zehn Kilo schwere Anlage soll von einem Handy-Ladegerät oder Solarenergie mit Strom versorgt werden können. Filter seien auch keine nötig, betonen die Forscher des MIT.