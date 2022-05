Hoher Besuch beim „Hochamt“ des Gemeindeverbandes

Kein Rütteln an Grundsteuer

Essenziell aus Sicht der Gemeinden sind die im Herbst startenden Finanzausgleichsverhandlungen. Die bisher geltende Regelung sei für die Gemeinden „nicht schlecht, im Gegenteil, sehr sehr gut“ gewesen, merkte der Minister an. Schöpf wartete indes mit weiteren Forderungen auf: Beim Straßenbau müsse nachverhandelt werden, in der Pflege bräuchten die Gemeinden noch bessere Unterstützung. Vor allem gab er Brunner mit auf den Weg, dass an der Grundsteuer als „reinrassiger Gemeindesteuer“ nicht gerüttelt werden dürfe.