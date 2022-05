Werkzeug war zu teuer, also wurde es gestohlen

Weitere Diebstähle gestanden

Der 39-Jährige, der in seinem Pkw unweit des Baumarktes wartete, wurde zeitgleich festgenommen. Beide Täter zeigten sich geständig; auch zu einem gleichartigen Einbruch bei einem anderen Baumarkt am 28. April 2022. Als Tatmotiv gaben die beiden an, dass ihnen das hochwertige Werkzeug für einen Kauf zu teuer gewesen wäre. Einer der beiden Täter sagte außerdem aus, dass er bereits in der Vergangenheit mehrere Ladendiebstähle von Werkzeug begangen habe. Ein Teil dieser Beute konnte sichergestellt werden. Die beiden Beschuldigten wurden angezeigt. Ein Teil des am 28. April 2022 erbeuteten Diebesgut konnte ebenfalls sichergestellt werden.