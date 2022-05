Endlich weniger als 10.000 aktive Covid-Fälle

Zwar stieg am Sonntag, 1. Mai, die Belagzahl in den Krankenhäusern in OÖ bei Corona-Patienten auf 110, aber das ist im Bereich der Belastung der vergangenen Woche. Konkret liegen 99 Covid-Patienten (plus 8 zum Vortag) auf Normal- und elf (plus drei) auf Intensivstationen.