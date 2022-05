Flucht nach vorne lautet die Devise

„Wir müssen mit der Situation zurechtkommen aber die Ausfälle schmerzen schon, weil die Wienerinnen gerne mit Tempo über die Flügel kommen“, erklärt Summer. Erneut wird Routinierin Jasmine Kirchmann das Vergnügen haben an der Seite von Lisa Maria Metzler in der Innenverteidigung für Ruhe zu sorgen. „Die beiden sind mittlerweile eingespielt. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier etwas Zählbares mitnehmen können“, so der Coach. Nicht unberechtigt, denn die Offensive der Vorarlbergerinnen ist derzeit in Topform. Zwölf Mal trafen Rieke Tietz und Co allein in den letzten zwei Ligaspielen. Im Cup (Bergheim) waren es vier Treffer. So lange also die Torbilanz stimmt, ist theoretisch alles gut.