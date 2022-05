St. Michael nach Derbysieg im Rausch

14 Autominuten sowie ein mickriger Punkt trennen St. Michael und Tamsweg in geografischer Hinsicht respektive auf tabellarischer Ebene. Der fußballerische Unterschied war bei einer würdigen Atmosphäre allerdings deutlicher, vor allem nach dem Seitenwechsel muckten die Gastgeber auf und spielten sich regelrecht in einen Rausch: Erst passierte Gäste-Kicker Roman König ein Eigentor, dann vollstreckte „Amtskollege“ Thomas König zum 2:0. Ehe Felix Pfeifenberger im Endspurt per Strafstoß den Schlusspunkt setzte.