Die Schönheit des Wollknäuels auf dem Prüfstand

Schubladen mag Alfredo Barsuglia gar nicht. Der Künstler, der sich zu den Otto-Mauer-Preisträgern zählen darf, ist daher in vielen Genres zu Hause. Er arbeitet mit Rauminstallationen, baut Skulpturen, macht Videos und hat in der Malerei oder Zeichnung Beachtliches entwickelt. Der Schwerpunkt auf seiner Soloausstellung in der Galerie 422 in Gmunden liegt auf Bildern, freilich mischen sich aber Objekte ein.