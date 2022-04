Corona-Infektion kann Netzhautschäden verursachen

Die Forscher untersuchten die Augen von 172 hospitalisierten Patienten, die als Folge einer SARS-CoV-2-Infektion an Atemnot litten. Demnach wiesen elf Prozent von ihnen Netzhautschäden auf, die sich in weißen Flecken manifestierten. Zurückzuführen seien diese auf einen Verschluss der kleinen Arterien, ausgelöst durch eine Embolie oder Entzündungen, so Hauptautorin Gordana Sunaric Mégevand in einer Mitteilung des Universitätsspitals Genf (HUG).