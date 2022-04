Corona: Neue Varianten bleiben unvorhersehbar

Von BA.1 bis BA.5 bei Omikron

Damit dürfte Lauterbach auf mehrere Sublinien von Omikron anspielen, die zuletzt in den Fokus rückten. Gleich vorweg: Bisher ist in Deutschland und Österreich BA.2 vorherrschend, zuvor war es BA.1 gewesen. Jüngst tauchten nun auch noch BA.4 und BA.5 auf, die die Weltgesundheitsorganisation WHO als Teil von Omikron ebenfalls als besorgniserregend einstuft.