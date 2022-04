Gefahr von Corona-Reinfektion massiv gestiegen

War man bisher davon ausgegangen, dass eine neuerliche Ansteckung mit Covid-19 erst nach frühestens zwei Monaten erfolgen kann, zeigen neue Untersuchungen nun, dass dies schon deutlich früher möglich ist. So zeigt eine britische Studie, dass seit der Dominanz von Omikron das Risiko für eine Reinfektion 16-mal so hoch ist wie bei früheren Varianten (etwa Delta) des Virus. In Österreich ist das Risiko laut AGES-Angaben rund 13-mal so hoch.