Was andere Länder gegen hohe Energiepreise tun

Was in einem Land kontrovers diskutiert wird, ist anderswo längst beschlossen. Was manche erst ankündigen, haben andere Staaten bereits umgesetzt. Die österreichische Regierung hat etwa einen Energiekostenausgleich von einmalig 150 Euro an Haushalte bis zu einer Einkommensobergrenze beschlossen. Zudem sollen Steuererleichterungen für Berufspendler ausgebaut werden - etwas, das Deutschland umgesetzt hat. Das Nachbarland will ab Juni darüber hinaus für drei Monate günstigere Tickets im öffentlichen Nahverkehr anbieten. Gleichzeitig soll jeder einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige einmalig 300 Euro brutto erhalten.