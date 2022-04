Rendi: „Staat darf nicht von Teuerung profitieren“

Aus dem Finanzministerium hieß es indessen, die Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF) „raten zur Bekämpfung der Inflation auf strukturelle Veränderungen statt auf temporäre Einzellösungen zu setzen. Wir tun das in Österreich bereits und zudem haben wir ein Entlastungspaket in Höhe eines Prozents unseres BIP in Umsetzung“, sagte etwa Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung.