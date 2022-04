Heizöl mehr als doppelt so teuer wie im März 2021

Fernwärme-Kunden trifft es im Vergleich glimpflich

So wie dem 82-Jährigen wird es in den nächsten Wochen vielen Menschen gehen, die mit Gas oder Öl heizen. Ein Blick auf die gestern veröffentlichten Daten der März-Inflation treibt in unzähligen Haushalten Sorgenfalten in die Gesichter. „Die absoluten Preistreiber sind Energie und Treibstoffe“, bestätigt Walter Kern von der Statistik Austria. Um unfassbare 118,5 Prozent (!) stieg Heizöl im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ebenso dramatisch der Anstieg des Gaspreises mit einem Plus von 79 Prozent gegenüber März 2021.