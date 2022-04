Das sind Österreichs schnellste Internetprovider

Beim Festnetz ist Magenta vorn

Im Festnetzbereich ergibt sich laut Ookla in Österreich folgendes Ranking: Magenta siegt mit einer Median-Downloadgeschwindigkeit von 154,44 Megabit (Mbit) pro Sekunde, dahinter folgen Liwest (88,75 Mbit), kabelplus (75,56 Mbit) und Cablelink (43,41 Mbit). A1 landet mit 33,69 Mbit an fünfter Stelle, „Drei“ mit 33,59 Mbit am sechsten Platz.