Französische Präsidentschaftswahl startet

Umfragen sehen Macron vor Le Pen

Zur Wahl stehen der aktuelle französische Präsident Emmanuel Macron, der als liberal gilt, und die rechte Politikerin Marine Le Pen. Die beiden waren bereits vor fünf Jahren - so lange ist die Legislaturperiode in Frankreich - in einer Stichwahl gegeneinander angetreten. Damals erhielt Macron 66,1 Prozent der Stimmen, Le Pen 33,9. Heute sehen Umfragen den aktuellen Präsidenten, wenn auch knapper, mit 55,5 bis 57,5 Prozent der Stimmen erneut vor seiner Konkurrentin. Macron erhielt in der ersten Wahlrunde die meisten Stimmen. In Frankreich gewann in der Vergangenheit aber auch immer wieder ein Kandidat, der in der ersten Runde auf Platz zwei gelandet war.