Macron gegen Le Pen: Schicksalswahl in Frankreich

Übrige Kandidaten scheinen chancenlos

Von den übrigen Kandidaten, die beim ersten Wahlgang am Sonntag antreten, scheint niemand eine Chance zu haben, es in die Stichwahl schaffen zu können - weder die Kandidatinnen der Sozialisten und der Konservativen, als der über Jahrzehnte staatstragenden Parteien in Frankreich, noch die Grünen und die ganz Linken und ganz Rechten.