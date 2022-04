Ärger mit Baustelle: „Wer trägt Schuld am Stau?“

Die viel befahrene Langenlebarnerstraße in Tulln ist derzeit eine Einbahnstraße stadtauswärts. Die Umwege für Lenker sind lang, der Verkehr bündelt sich. Krux zur Stoßzeit: der „Nixenkreisverkehr“ an der alten Donaubrücke, sozusagen ein Verteilerkreis mit Meerjungfrau. Für die Rathaus-ÖVP waren die Hintergründe rasch gefunden: „Der Kreisverkehr kann mehr, es liegt am Fahrverhalten“, erklärte Vizebürgermeister Harald Schinnerl der „NÖN“. Doch der Ärger der Pendler folgte auf dem Fuße: „Die Stadt sperrt eine der wichtigsten Straßen, aber wir sollen selbst am Stau schuld sein?“