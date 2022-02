„Diese Baustelle legt die Stadt Tulln lahm!“

Sechs Kilomater statt 700 Meter

Aber kein Vorteil ohne Nachteil: Während die Einpendler in der Früh also mit keinen großen Veränderungen zu rechnen haben, hat die Aktion große Auswirkungen auf die Stadt selbst. Denn statt einer 700-Meter-Fahrt müssen Lenker einen rund sechs Kilometer langen Umweg über die Südumfahrung in Kauf nehmen. Für Autofahrer mit Tulln-Erfahrung in Kreisverkehren gesprochen: Über den Feuerwehrbrunnen zum Draken, dann an der Statue des heiligen Severin bis zur angesprochenen Nixe.