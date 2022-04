Thymian lockt Gäste in Osttiroler Erlebnisgarten

Weitere Vertriebsquellen entstehen

Neue Pläne, das Vitalpinum über die Osttiroler Grenzen hinaus bekannter zu machen, sind bereits in Umsetzung. „Wir versuchen jetzt, das Vitalpinum in die Geschäfte oder Hotels zu bringen – mit dem Grundgedanken, die Wirkung der Produkte direkt erleben und gleich kaufen zu können. Es ist quasi Erlebnisshopping“, sagt Michael Unterweger. Gelingen soll das mit mobilen Sinnesstationen aus Fichtenholz. Betriebe können diese erwerben und ihren Kunden zur Verfügung stellen. Zwei davon stehen bereits in der Erlebnisgärtnerei Hödnerhof in Ebbs (Bezirk Kufstein).