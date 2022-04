Auch beim Essen kommt es auf das Timing an

Auch das „Danach“ will geplant sein

Aber wie sieht es nach der Sporteinheit aus? Wollen Sie am Nachmittag trainieren, dann tanken Sie beim Mittagessen leicht Verdauliches (z. B. ein Kräuter-Topfen-Dip mit Erdäpfeln oder Couscous mit gedämpftem Gemüse). Morgensportler, die nüchtern trainiert haben, sollten gleich danach frühstücken, um für das nächste Training schnell wieder fit zu sein. Wer vor dem Sporteln gefrühstückt hat, kann den Blutzuckerspiegel bis zum Mittagessen mit einer Banane oder Fruchtbuttermilch auf Arbeitsniveau halten. Brauchen Sie das nicht, holen Sie sich erst beim Mittagessen Energienachschub. Nach einem abendlichen Training empfiehlt sich eine leichte kohlenhydrat- und eiweißhaltige Mahlzeit - z. B. Fischfilet oder Naturschnitzel mit Reis, in beiden Fällen Gemüse dazu. Die Muskeln erholen sich dank der Kohlenhydrate besser während des Schlafens.