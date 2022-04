In Tirol: 3371 Unfälle forderten 3969 Verletzte

So kam es laut dem Bericht „Polizei.Bilanz.Tirol 2021“ im Vorjahr zu exakt 3371 Unfällen mit Personenschaden, bei denen es neben den 29 Todesopfern 3969 Verletzte gab. Aufgeteilt auf die neun Bezirke sowie die Autobahnen A12 und A13 führt Innsbruck-Stadt die Liste an. In der Landeshauptstadt kam es zu 683 Unfällen (20,3%) mit vier Todesopfern. Auf dem zweiten Platz liegt der Bezirk Innsbruck-Land, wo es 615 Mal (18,2%) krachte und drei Tote gezählt wurden.