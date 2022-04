Zweitligist Lauterach verpflichtet neuen Trainer

Bekenntnis des HcBL-Vorstandes: „Erstens, wir wollen jungen Vorarlberger Handball-Talenten eine interessante Perspektive bieten. Es gibt einige tolle Spieler in unserem Umfeld, welche die hohe Belastung im Profibereich neben Schule, Studium oder Job nicht eingehen können. Solche können bei uns mit überschaubarem Zeiteinsatz auf einem hohen Niveau in einer attraktiven Liga mitspielen. Und zweitens, wir streben eine kontinuierliche Weiterentwicklung an, um uns mittel- bis langfristig in den oberen Playoffs zu platzieren!“