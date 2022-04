Exhibitionist zeigte sich 255 Mal in einem Jahr

Auch in Bayern aktiv

Sein bevorzugtes Ziel waren belebte Parkplätze und Einkaufsgeschäfte im Bezirk Braunau. Der Mann gab auch zu, dass er sich mindestens 15 Mal in einer Tiefgarage im benachbarten Burghausen in Bayern in der Öffentlichkeit befriedigt habe. Bei all seinen Handlungen sei er, eigenen Angaben zufolge, von Passanten beobachtet worden, und sei dies auch Ziel seiner sexuellen Handlungen gewesen, so die Polizei in einer Aussendung.