Doppelte Eier gab es am Osterwochenende

Während die Eliteliga am Ostermontag ganz aussetzte und das restliche Unterhaus nur ein paar Nachtragsspiele austrug, war die Vorarlbergliga mit der Doppelrunde am Karsamstag und am Ostermontag im Vollbetrieb. Am meisten profitiert haben dabei die Altacher Juniors - das Team von Mathias Mayer setzte sich mit zwei Siegen an die Tabellenspitze. Zumindest vorübergehend, denn Ex-Leader Alberschwende ließ zwar am Montag beim 1:1 gegen Bizau zwei Punkte liegen, hat aber eine Partie weniger gespielt als die Rheindörfler. „Komplett zufrieden bin ich nicht. Wir haben es nicht ganz geschafft, uns ein Polster zu verschaffen“, meinte Alberschwende-Coach René Fink, „aber wir haben immer noch alles selber in der Hand.“