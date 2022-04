Asfinag setzt auf kleine fliegende Mitarbeiter

In Zukunft sollen die Unmanned Aircraft Systems (UAS) auch in den Bereichen Naturgefahren, Verkehrssicherheit, Dokumentation von Baufortschritten sowie im Verkehrs- und Ereignismanagement wie etwa bei größeren Unfällen oder Staus eingesetzt werden. „Ziel ist es, diese Technologie in unseren Arbeitsablauf nachhaltig, wirtschaftlich und nützend zu integrieren“, sagt Thomas Steinbrucker von der Asfinag.