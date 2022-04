Positive Bilanz: ÖTV-Team hält die Klasse

Der Verbleib in Europe/Afrika Gruppe 1 wurde am Donnerstag mit dem Sieg über Schweden (2:1) fixiert. Zudem konnte die Dornbirnerin Julia Grabher im Laufe der Turnierwoche drei ihrer fünf Einzelspiele für sich und das Team entscheiden. Dabei bezwang Österreichs derzeit beste Tennisspielerin am zweiten Tag sensationell die Nummer 27 der WTA-Weltrangliste aus Slowenin, Tamara Zidansek.