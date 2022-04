Bullen im Eiltempo: Jetzt wackeln die Rekorde!

Jahr für Jahr dasselbe Bild in der heimischen Bundesliga: elf Teams mühen sich ab, doch am Ende müssen sie sich Red Bull Salzburg geschlagen geben. Auch in dieser Saison ist der Meistertitel so gut wie vergeben – mit einem Sieg am Sonntag (14.30) bei der Wiener Austria und Schützenhilfe von Rapid bei Sturm Graz kann die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle erneut vorzeitig den Meisterteller fixieren.