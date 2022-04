Vorwürfe der „Polizei“ in Mails sind Schwindel

Betrüger wollen ihre Opfer verunsichern & abzocken

Die schweren Vorwürfe sind natürlich falsch, die Schreiben stammen von Betrügern. Die Empfänger werden in den Fake-Mails dazu aufgefordert, auf die Nachrichten zu antworten. Einziges Ziel der Nachrichten: Potenzielle Opfer zu verunsichern und ihnen in weiterer Folge Geld aus der Tasche zu ziehen sowie an persönliche Daten zu gelangen. „Am besten die E-Mails gleich löschen“, heißt es vonseiten der Exekutive.