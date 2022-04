„Ich fand da oben endlich Ruhe und Zuversicht“

Leben auf neun Quadratmeter

Die Türmerstube ist neun Quadratmeter groß: „Es ist alles da, was man braucht.“ Und womit verbrachte sie ihre Zeit? „Endlich lesen, endlich in die Ferne schauen, so lange ich will. Ich verbrachte viele Stunden am Balkon. Wenn ich auf die Stadt blickte, war ich froh, keine der Ameisen da unten zu sein. Ich genoss das ,Nichts-tun-Müssen‘ sehr!“